علاقائی ٹیکس آفس میں جذباتی ذہانت کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)علاقائی ٹیکس آفس گوجرانوالہ میں ڈاکٹر یاسمین فاطمہ، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کی ہدایت پر جذباتی ذہانت کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ اس سیشن کا مقصد افسر وں کی جذباتی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا تاکہ دفتری ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مؤثریت میں بہتری لائی جا سکے ۔
ورکشاپ کا انعقادمعروف لیڈرشپ ٹرینر اور ماہر نفسیات یاسر عرفات نے کیا ۔تربیتی سیشن نے شرکا کو جذبات پر مؤثر کنٹرول، نفسیاتی مضبوطی اور دباؤ والے حالات میں پیشہ ورانہ کارکردگی برقرار رکھنے کے عملی طریقے فراہم کئے ۔ شرکا نے چیف کمشنر کی مثبت اور بصیرت افروز کوشش کو سراہا ۔