مختلف کٹیگریز میں 141سرپلس اساتذہ کے اچانک تبادلے
مرد و خواتین اساتذہ کو گھروں سے میلوں دور مختلف سکولوں میں ٹرانسفر کر دیا گیااساتذہ کو ان سکولوں میں بھیجا گیا جہاں تدریسی عملہ کم اور طلبہ زیادہ ہیں
گوجرانوالہ ( نیوز رپورٹر)محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت ضلع گوجرانوالہ میں رات گئے اچانک مختلف کٹیگریز میں 141سرپلس اساتذہ کے تبادلے کر د ئیے گئے ، مرد و خواتین اساتذہ کو گھروں سے میلوں دور مختلف سکولوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا ۔ذرائع کے مطابق ان تبادلوں کا مقصد انڈر سٹاف سکولوں میں تدریسی عمل کو متوازن بنانا ہے ، ایسے سکول جہاں طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے اساتذہ زیادہ تھے ، وہاں سے اساتذہ کو ان سکولوں میں بھیجا گیا ہے جہاں تدریسی عملہ کم ہے اور طلبہ زیادہ ہیں۔ریشنلائزیشن پالیسی کے مطابق سینئر موسٹ ان سٹے اساتذہ کے میرٹ پر تبادلے کئے گئے ہیں ۔
گورنمنٹ عمیر شہید سکول کامونکے سے9، گورنمنٹ ہائی سکول راہوالی کینٹ سے6، گورنمنٹ گرلز ماڈل سکول سٹیلائٹ ٹا ئون سے 7،گورنمنٹ ہائی سکول کلاسکے سے 7، گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول منڈیالہ وڑائچ سے 4، گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول جی ٹی روڈ گوجرانولہ سے 3 اساتذہ کے تبادلے کئے گئے ہیں ۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ رات گئے اچانک ٹرانسفر آرڈرز جاری کرنا غیر منصفانہ عمل ہے ، اساتذہ کو آپشن کا اختیار دیا جانا چا ہیے تھا ۔ اساتذہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ طلبہ کی تعداد میں کمی کا ذمہ دار اساتذہ کو ٹھہرانا ناانصافی ہے ، کیونکہ داخلوں میں کمی کے اسباب کئی انتظامی و معاشرتی عوامل سے جڑے ہیں۔دوسری جانب محکمہ تعلیم کا مؤقف ہے کہ تبادلے ایڈمنسٹریٹوز گراؤنڈ پر پبلک انٹرسٹ میں کئے گئے ہیں ،میرٹ اور ضرورت کے مطابق اساتذہ کو شفٹ کیا گیا تاکہ تمام سکولوں میں تعلیمی عمل یکساں طور پر جاری رہ سکے ۔