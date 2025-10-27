چین کے قونصل جنرل آج گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے
گجرات (نامہ نگار )چین کے قونصل جنرل مسٹر زوہا شیرین آج اڑھائی بجے گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے ۔ وہ صدر چیمبر احمد حسن مٹو کی دعوت پر گجرات چیمبر کے وزٹ کے دوران بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے اور چین کے ویز ا کے حوالے سے گفتگو کریں گے ۔
