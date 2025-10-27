صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کے قونصل جنرل آج گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے

  • گوجرانوالہ
چین کے قونصل جنرل آج گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے

گجرات (نامہ نگار )چین کے قونصل جنرل مسٹر زوہا شیرین آج اڑھائی بجے گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے ۔ وہ صدر چیمبر احمد حسن مٹو کی دعوت پر گجرات چیمبر کے وزٹ کے دوران بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے اور چین کے ویز ا کے حوالے سے گفتگو کریں گے ۔

چین کے قونصل جنرل مسٹر زوہا شیرین آج اڑھائی بجے گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ کریں گے ۔ وہ صدر چیمبر احمد حسن مٹو کی دعوت پر گجرات چیمبر کے وزٹ کے دوران بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے اور چین کے ویز ا کے حوالے سے گفتگو کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر