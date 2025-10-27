صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کی ڈرینوں کی صفائی پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کی ڈرینوں کی صفائی پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیر صدارت واسا کے امور سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں ایم ڈی واسا نے نکاسی آب اور ڈرینوں کی صفائی کے جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی ڈی ڈیولپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بارہ دری، جمالپور روڈ، بھمبر روڈ اور کالرہ کلاں سمیت مختلف مقامات پر نکاسی و صفائی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیر صدارت واسا کے امور سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں ایم ڈی واسا نے نکاسی آب اور ڈرینوں کی صفائی کے جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی ڈی ڈیولپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بارہ دری، جمالپور روڈ، بھمبر روڈ اور کالرہ کلاں سمیت مختلف مقامات پر نکاسی و صفائی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت:چکن 14روپے کلو سستا

ہرن مینار : نئی فلوٹنگ جیٹی کا افتتاح

کسان کیلئے زندگی کا پہہ چلانا مشکل ہوگیا :جماعت اسلامی

14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف ،5سپلائر ٹینکر ضبط

27اکتوبر کشمیری عوام کیساتھ اظہارِ یکجہتی کا دن :عمران نذیر

نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنا ہو گی، بین المذاہب کانفرنس کا اعلامیہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر