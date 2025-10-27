ایم ڈی واسا کی ڈرینوں کی صفائی پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیر صدارت واسا کے امور سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں ایم ڈی واسا نے نکاسی آب اور ڈرینوں کی صفائی کے جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی ڈی ڈیولپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بارہ دری، جمالپور روڈ، بھمبر روڈ اور کالرہ کلاں سمیت مختلف مقامات پر نکاسی و صفائی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
