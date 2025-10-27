تحریک اہلسنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام تصوف کانفرنس
پاکستان اولیا کا فیضان ،نیک بندوں کی دعاؤں سے تا صبح قیامت قائم رہے گا:مقررین
حافظ آباد (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)تحریک اہلسنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام تصوف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلعی صدر تحریک اہلسنت علامہ اعجاز احمد عدن چشتی نے کہا کہ پاکستان اولیا کا فیضان ہے اور اﷲ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا۔ سٹی صدر تحریک اہلسنت پاکستان علامہ نعمان حیات چشتی نے کہا صوفیا فقط اپنے حجروں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ جس وقت جس میدان میں ان کی ضرورت ہو وہاں نظر آتے ہیں منگولوں نے جب
بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تب انہی منگولوں کے ہاتھوں اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے اﷲ نے صوفیا کا انتخاب کیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ اجمل چشتی نے کہا کہ تصوف کی ابتدا اپنی انا کو ختم کرنے سے ہوتی ہے ۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ محمد حسنین الحسینی نے کہا کہ تصوف شریعت سے دوری کا نام نہیں بلکہ شریعت کو اپنا کر ہی خالق تک رسائی ممکن ہے ۔ علامہ محمد امان اعجاز، ظہور احمد بھٹی، سرفراز احمد قادری، انوار الحق شاہ اور دیگر علماء و ثنا خواں حضرات نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے آخر میں پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔