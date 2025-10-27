صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک اہلسنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام تصوف کانفرنس

  • گوجرانوالہ
تحریک اہلسنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام تصوف کانفرنس

پاکستان اولیا کا فیضان ،نیک بندوں کی دعاؤں سے تا صبح قیامت قائم رہے گا:مقررین

حافظ آباد (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)تحریک اہلسنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام تصوف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلعی صدر تحریک اہلسنت علامہ اعجاز احمد عدن چشتی نے کہا کہ پاکستان اولیا کا فیضان ہے اور اﷲ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا۔ سٹی صدر تحریک اہلسنت پاکستان علامہ نعمان حیات چشتی نے کہا صوفیا فقط اپنے حجروں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ جس وقت جس میدان میں ان کی ضرورت ہو وہاں نظر آتے ہیں منگولوں نے جب

بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تب انہی منگولوں کے ہاتھوں اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے اﷲ نے صوفیا کا انتخاب کیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ اجمل چشتی نے کہا کہ تصوف کی ابتدا اپنی انا کو ختم کرنے سے ہوتی ہے ۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ محمد حسنین الحسینی نے کہا کہ تصوف شریعت سے دوری کا نام نہیں بلکہ شریعت کو اپنا کر ہی خالق تک رسائی ممکن ہے ۔ علامہ محمد امان اعجاز، ظہور احمد بھٹی، سرفراز احمد قادری، انوار الحق شاہ اور دیگر علماء و ثنا خواں حضرات نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کے آخر میں پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہر گھر سے کچرا روزانہ اٹھانے کا حکم ، سخت کاروائی کی وارننگ

ایم ڈی کیٹ کا امتحان ،2091امیدواروں نے شرکت کی

3ہزار لٹر دودھ میں پاوڈر کی ملاوٹ ،موقع پر ہی تلف

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کی عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب

یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے پر وقار تقریب

دارارقم اسکول میانی میں طلبہ کے تیار کردہ سائنس و آرٹس ماڈلز کی شاندار نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر