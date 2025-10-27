گندم کی پیداوار میں اضافہ، سموگ پر کنٹرول کے حوالے سے پروگرام
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام موضع مان اور مغل چک،مرکز قلعہ دیدار سنگھ تحصیل وضلع گوجرانوالہ میں رانا مجاہد اور چودھری یاسر نواب کے ڈیروں پرگندم کی پیداوار میں اضافہ۔۔۔
سموگ پر کنٹرول اور کسان کارڈز قرضوں کی ریکوری کے سلسلہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیاگیا جس میں حصہ لینے والے کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ فصل اگانے کی ترغیب دی گئی اور فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی تاکہ ان کی فی ایکڑ خالص آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے ۔