سیالکوٹ:ڈسٹرکٹ بار نے وکلا کیلئے عدالتی اوقات کار مقرر کر دئیے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت یکم نومبر سے 31 مارچ 2026 سے ضلع بھر کی عدالتوں میں جمعہ المبارک کو صبح 9 بجے سے دوپہر ایک بجے تک وکلا پیش ہونگے ،وکلا پیر سے جمعرات اور ہفتہ کو روزانہ صبح 9 بجے سے 4 بجے سہ پہر تک پیش ہوں گے ، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن عرفان اﷲ وڑائچ کے مطابق وکلا کو آگاہ کر دیا گیا۔
