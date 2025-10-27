حافظ آباد:کشمیریوں پر بھارتی مظالم کیخلاف آج احتجاجی ریلی نکالی جائیگی
حافظ آباد (نامہ ننگار ،نمائندہ دُنیا )کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آج ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی یوم سیاہ منایا جائیگا اس دن کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی جائیگی ،سرکاری افسر ،ملازمین اور شہری بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلی میں شریک ہونگے ۔
کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آج ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی یوم سیاہ منایا جائیگا اس دن کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی جائیگی ،سرکاری افسر ،ملازمین اور شہری بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلی میں شریک ہونگے ۔