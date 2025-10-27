صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:کشمیریوں پر بھارتی مظالم کیخلاف آج احتجاجی ریلی نکالی جائیگی

حافظ آباد (نامہ ننگار ،نمائندہ دُنیا )کشمیری مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آج ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی یوم سیاہ منایا جائیگا اس دن کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی جائیگی ،سرکاری افسر ،ملازمین اور شہری بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلی میں شریک ہونگے ۔

