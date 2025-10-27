صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے چٹھہ :کم پیمانوں کیساتھ پٹرول کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ (نامہ نگار )تحصیل بھر میں کم پیمانوں کیساتھ پٹرول کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ، علی پور چٹھہ وگردونواح کے علاقوں رسولنگر،جامکے چٹھہ،احمد نگر چٹھہ،ورپال چٹھہ دلاور چیمہ سمیت دیگر علاقوں میں پٹرول پمپس پر کم پیمانہ پر پٹرول فروخت کیا جارہا ہے ۔ ایک لٹر کے بجائے 800 ملی لٹر کے قریب پٹرول ڈالا جاتا ہے ۔

