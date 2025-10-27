علی پورچٹھہ:کم عمر ڈرائیور ،بے قابو کار نالے میں جا گری
مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام افراد کو ریسکیو کر لیا، گاڑی بھی نکال لی 2 سال سے زیر تعمیر سیم نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے با عث شہریوں کو خطرہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )کم عمر ڈرائیور سے گاڑی سیم نالہ میں جاگری، تمام افراد کو مقامی لوگوں نے بحفاظت نکال لیا۔علی پورچٹھہ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے سامنے کم عمر طالبعلم گاڑی چلا رہا تھا کہ دو سال سے زیر تعمیر سیم نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے سے گاڑی بے قابو ہو کر سیم نالہ میں جا گری جس میں دیگر طلبہ بھی موجود تھے ۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ۔
بعدازاں ٹریکٹر کی مدد سے گاڑی کو بھی نکال لیا گیا ۔ نالے کی مبینہ تعطل کا شکار تعمیر شہریوں کیلئے خطرہ بن چکی ہے ۔ چند روز قبل بھی بھینس نالہ کے کھڑے پانی کی دلدل میں پھنس گئی جس کو کئی گھنٹوں کے بعد نکالا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا مرتبہ اعلیٰ حکام کو سنگین اور جان لیوا مسئلہ بارے آگاہ کیا گیا ہے مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شہروں کو ماڈل بنانے کے دعوے 2سال سے زیر تعمیر سیم نالہ کی تعمیر سے حقیقت کو عیاں کر رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ ، چیف سیکرٹری ، کمشنر و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ پر زور دیا ہے کہ صورت حال کا نوٹس لے کر غفلت برتنے اور تعمیر کو جلد از جلد مکمل کرنے کو یقینی بنایا جائے ۔