صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:کم عمر ڈرائیور ،بے قابو کار نالے میں جا گری

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:کم عمر ڈرائیور ،بے قابو کار نالے میں جا گری

مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام افراد کو ریسکیو کر لیا، گاڑی بھی نکال لی 2 سال سے زیر تعمیر سیم نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے با عث شہریوں کو خطرہ

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )کم عمر ڈرائیور سے گاڑی سیم نالہ میں جاگری، تمام افراد کو مقامی لوگوں نے بحفاظت نکال لیا۔علی پورچٹھہ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے سامنے کم عمر طالبعلم گاڑی چلا رہا تھا کہ دو سال سے زیر تعمیر سیم نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے سے گاڑی بے قابو ہو کر سیم نالہ میں جا گری جس میں دیگر طلبہ بھی موجود تھے ۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ۔

بعدازاں ٹریکٹر کی مدد سے گاڑی کو بھی نکال لیا گیا ۔ نالے کی مبینہ تعطل کا شکار تعمیر شہریوں کیلئے خطرہ بن چکی ہے ۔ چند روز قبل بھی بھینس نالہ کے کھڑے پانی کی دلدل میں پھنس گئی جس کو کئی گھنٹوں کے بعد نکالا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا مرتبہ اعلیٰ حکام کو سنگین اور جان لیوا مسئلہ بارے آگاہ کیا گیا ہے مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شہروں کو ماڈل بنانے کے دعوے 2سال سے زیر تعمیر سیم نالہ کی تعمیر سے حقیقت کو عیاں کر رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ ، چیف سیکرٹری ، کمشنر و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ پر زور دیا ہے کہ صورت حال کا نوٹس لے کر غفلت برتنے اور تعمیر کو جلد از جلد مکمل کرنے کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ

امانت میں دیا گیا کپڑا مبینہ طور پر فروخت، رقم خوردبرد

شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار

نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر