سیالکوٹ:کنٹو نمنٹ بورڈ کی جانب سے جنریٹر ٹیکس کیخلاف تاجروں کا احتجاج
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ کینٹ کے قدیم تجارتی مرکز صدر بازار کے دکانداروں اور کاروباری برادری نے کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے عائد کیے گئے جنریٹر ٹیکس کیخلاف شدید احتجاج کیا اور فیصلے کو غیر منصفانہ اور کاروبار دشمن اقدام قرار دیا ۔
ذرائع کے مطابق کنٹونمنٹ کی جانب سے صدر بازار کے تاجروں کو جنریٹر ٹیکس کے نوٹس جاری کئے گئے ہیں جن میں بھاری رقوم عائد کی گئی ہیں۔ ایک تاجر نے بتایا کہ دکان کے باہر نصب جنریٹر پر 75 ہزار روپے کا نوٹس ملا ہے جو سراسر زیادتی ہے ۔ تاجروں نے واضح کیا کہ اگر اس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا تو وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوں گے ۔