اساتذہ کا سکولوں کی آئوٹ سورسنگ فوری روکنے کا مطالبہ
سڑکیں بند کرکے جلسے جلوس معاشی سر گرمیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں :اصغر چیمہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دی پنجاب میونسپل یونائیٹڈ ٹیچرز اینڈ ایمپلائز یونین کے مرکزی صدر چودھری اشفاق نسیم نے سنٹرل پنجاب کے دورے کے دوران ڈویژن گجرات اور گوجرانوالہ میں اساتذہ نمائندگان سے ملاقاتیں کیں اور اساتذہ کے مسائل، خصوصاً میونسپل اساتذہ کی پنشن میں تاخیر کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اشفاق نسیم نے کہا کہ اساتذہ کی فلاح و بہبود اور ان کے جائز حقوق کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، محکمہ بلدیات کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ پنشن کے اجرا میں تاخیر کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔
مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشرف کی جانب سے وزیرآباد کے مقامی ہوٹل میں اشفاق نسیم کے اعزاز میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ صدر پنجاب ٹیچر یونین وزیرآباد اصغر چیمہ نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ایسے تمام جلسے جلوس، جن میں سڑکیں بند کر کے عوام کیلئے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہ نہ صرف شہریوں کی روزمرہ زندگی میں خلل ڈالتے ہیں بلکہ صوبے کی معاشی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔اس موقع پر مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشرف نے کہا کہ پنجاب میں سکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے عمل کو فوری روکا جائے ، ورنہ ملک میں بے روزگاری کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو جائیں گی۔