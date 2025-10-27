صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان ملک کا مستقبل ،ترقی میں اہم کر دار ادا کریں گے :انصر دھول

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی کے ضلعی امیر انصر دھول ایڈووکیٹ نے گجرات میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بنو قابل پروگرام کے انٹری ٹیسٹ کے موقع پر طلبا و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ۔۔۔

الخدمت فاؤنڈیشن نے آئی ٹی سکلز فراہم کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے ، گجرات میں نئی صبح کا آغاز ہو گیا ہے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں یہی نوجوان ترقی میں اہم کر دار ادا کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ گجرات کے ہر خواہشمند بیٹے اور بیٹی کو آئی ٹی کورس کروائیں گے دسمبر میں کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔

 

