کامونکے :موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکر اگئی، خاوند جاں بحق ،اہلیہ زخمی
کامونکے (نامہ نگار )کیری ڈبہ سے ٹکراکر موٹر سائیکل سوار معمر شخص جاں بحق اور اہلیہ شدید زخمی ہوگئی۔بتایا گیا ہے کہ راوی ریان کا 65 سالہ عابد اور اسکی اہلیہ عاصمہ عزیزوں کے ہاں جارہے تھے کہ جی ٹی روڈ گھنیا کے قریب موٹر سائیکل آگے جانے والے کیری ڈبہ سے ٹکراگئی ،عابد موقع پر ہی دم توڑ گیا ۔
کیری ڈبہ سے ٹکراکر موٹر سائیکل سوار معمر شخص جاں بحق اور اہلیہ شدید زخمی ہوگئی۔بتایا گیا ہے کہ راوی ریان کا 65 سالہ عابد اور اسکی اہلیہ عاصمہ عزیزوں کے ہاں جارہے تھے کہ جی ٹی روڈ گھنیا کے قریب موٹر سائیکل آگے جانے والے کیری ڈبہ سے ٹکراگئی ،عابد موقع پر ہی دم توڑ گیا ۔