صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )کیری ڈبہ نہ روکنے پر مسلح شخص نے باپ اور بیٹے پرفائرنگ کر دی ۔ امانت بیٹے کے ہمراہ کیری ڈبہ پر جارہاتھا کہ نامعلوم ملزم نے رکنے کا اشارہ کیا ، گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ شرو ع کردی جس کے نتیجہ میں گولیاں گاڑی کو لگیں ۔

کیری ڈبہ نہ روکنے پر مسلح شخص نے باپ اور بیٹے پرفائرنگ کر دی ۔  امانت بیٹے کے ہمراہ کیری ڈبہ پر جارہاتھا کہ نامعلوم ملزم نے رکنے کا اشارہ کیا ، گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ شرو ع کردی جس کے نتیجہ میں گولیاں گاڑی کو لگیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر