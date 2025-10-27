ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )کیری ڈبہ نہ روکنے پر مسلح شخص نے باپ اور بیٹے پرفائرنگ کر دی ۔ امانت بیٹے کے ہمراہ کیری ڈبہ پر جارہاتھا کہ نامعلوم ملزم نے رکنے کا اشارہ کیا ، گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ شرو ع کردی جس کے نتیجہ میں گولیاں گاڑی کو لگیں ۔
