صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ڈسکہ پر یس کلب کے وفد کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نمائندہ دنیا )پریس کلب ڈسکہ کے وفدنے صوبائی وزیربلدیات میاں ذیشان رفیق سے ملاقات کی ، وفد میں چیئرمین افضل منشا سینئر وائس چیئرمین امین رضا مغل جنرل سیکرٹری رضوان مہدی۔۔۔

وائس چیئرمین عدنان ناصر ، ایڈیشنل سیکرٹری غلام مصطفی قادری، فنانس سیکرٹری راناوسیم اشرف و دیگر شامل تھے ،اس موقع پر پریس کلب کیلئے جگہ کی فراہمی اور فنڈز کے اجرا پر گفتگو ہوئی۔ وزیر بلدیات نے یقین دہانی کرائی کہ جلد ڈسکہ میں پریس کلب کیلئے جگہ مہیا کردی جائے گی اور تعمیر کیلئے بھی بھرپور تعاون کیا جائے گا ۔

 

