ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف
ڈسکہ(نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔