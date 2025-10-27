صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ(نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیکٹری پرچھاپہ مار کر 400 لٹر مضر صحت دودھ تلف کردیا ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی موضع بھلووالی میں کارروائی کے دوران 200 کلو ملک پاؤڈر ، 60 کلوگرام دیگر کیمیکلز اورایک ٹن پام آئل بھی برآمد کیا گیااورجعلی دودھ بنانے والی مشینری ضبط کر لی گئی ، مکروہ دھند ے میں ملوث زین العابدین کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشف فاروق فرار ہوگیا ،ملزمان کیخلاف تھانہ موترہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر