سمال انڈسٹریل سٹیٹ گجرات کا سیوریج بہتر بنایا جا ئیگا :واسا

  • گوجرانوالہ
سمال انڈسٹریل سٹیٹ گجرات کا سیوریج بہتر بنایا جا ئیگا :واسا

واساکے افسر وں کا بورڈ آف مینجمنٹ کے صد ر رمیز ڈار کے ہمراہ دورہ انڈسٹریل ایریا

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار ) سمال انڈسٹریل اسٹیٹ ایریا گجرات کی بھی سنی گئی۔ واسا گجرات کے افسر وں نے سمال انڈسٹری اسٹیٹ کے بورڈ آف مینجمنٹ کے صد ر رمیز ڈار کے ہمراہ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ ایریا کا دورہ کیا اور سیوریج کی نکاسی کے سلسلہ میں لائحہ عمل اختیار کیا گیا۔ واسا کے ایم ڈی کی طرف سے سمال انڈسٹری کے بورڈ آف مینجمنٹ کو یقین دلایا گیا کہ سمال انڈسٹریز کے سیوریج کی نکاسی کیلئے تمام انتظامات کئے جائیں گے ۔

سروے کے موقع پر صدر رمیز ڈار، کاشان حفیظ بٹ ایم ڈی واسا ، ریجنل ڈائریکٹر سمال انڈسٹری اسٹیٹ، علی رضا بھدر، امجد حسین اسٹیٹ انچارج ، شافع حسین کے پولیٹیکل سیکرٹری تیمور بٹ، غیاث الدین پال، نائب صدر نوید قمر سرفراز، حاجی اعظم رحمانی بھی ہمراہ تھے ۔

 

