صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال:نا معلوم افراد کی فائرنگ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون زخمی

  • گوجرانوالہ
ملکوال:نا معلوم افراد کی فائرنگ گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتون زخمی

ملکوال(نمائندہ دنیا )تھانہ ملکوال کے علاقہ پھپھرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ محمد اعجاز سکنہ پھپھرا نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ اس کی بھابھی (ع) گھر کے دروازے پر تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کردی جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال ملکوال لے جایا گیا۔ ملزم فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

تھانہ ملکوال کے علاقہ پھپھرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ محمد اعجاز سکنہ پھپھرا نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ اس کی بھابھی (ع) گھر کے دروازے پر تھی کہ دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کردی جس سے خاتون شدید زخمی ہو گئی اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال ملکوال لے جایا گیا۔ ملزم فائرنگ کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر