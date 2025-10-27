مہنگائی مافیا کو رعایت نہیں دی جا سکتی:عبدالقدیر زرکون
اشیا خور ونوش کی قیمتوں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں:صحافیوں سے گفتگو
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر خان زرکون نے کہا ہے کہ مہنگائی مافیا کو کسی صورت رعایت نہیں دی جا سکتی، اشیا خور ونوش کی قیمتوں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں،پرائس کنٹرول ٹیمیں عوام کو بہتر و معیاری اور ارزاں نرخوں پر اشیا خور ونوش کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں۔ مقامی صحافیوں افتخار احمد بٹ،میاں صبیح الرحمن،مہر محمد فیاض فیضی اور آصف بٹ سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ روڈ کی تعمیر کا کام جلد مکمل ہوگا ۔انہوں نے بتایا کہ غیر قانونی گیس ری کینٹنگ اور پٹرول فروخت کرنے والوں کے پوائنٹس سیل کیے ہیں، شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا ۔ان کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی یا مصنوعی قلت و مہنگائی میں ملوث افراد کو رعایت نہیں دی جائیگی۔