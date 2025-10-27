صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹر ی یو نین کو نسل گلو ٹیاں کلاں نے زندہ شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا

منڈیکی گورائیہ،ڈسکہ (نامہ نگار )زندہ شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر سیکرٹری یونین کونسل سمیت 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ موضع گلوٹیاں کلاں کے سہیل نے اپنا شناختی کارڈ بلاک ہونے پر درخواست دی ، پتہ جوئی پر معلوم ہواکہ یونین کونسل گلوٹیاں کلاں سے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ 28 دسمبر 2016 کوجاری ہوچکا، پولیس نے سیکرٹری یونین کونسل قاری رشید اور بلاول حسین کیخلاف کارروا ئی شروع کردی ۔

