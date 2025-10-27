زیادتی کے جھوٹے مقدمات کے ذریعے رقوم بٹورنے کا انکشاف
سمیرا نامی خاتون نے مختلف افراد سے راضی نامے کے عوض بھاری رقوم حاصل کیں سیٹلائٹ پو لیس نے خاتون اور شوہر کیخلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹائون پولیس نے زیادتی کے جھوٹے مقدمات درج کروا کر شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورنے والی خاتون اور اس کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔بتایا گیا ہے کہ سمیرا نامی خاتون نے مختلف افراد پر جھوٹے ریپ کے مقدمے درج کروا کر ان سے راضی نامے کے بدلے بھاری رقوم وصول کیں۔ حال ہی میں مذکورہ خاتون نے تھانہ سیٹلائٹ ٹائون میں زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا
جب پولیس نے مقدمہ میں نامزد ملزم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا تو خاتون نے کہا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور معاملے کی تحقیقات کی گئیں، جن میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے تھانہ سیٹلائٹ ٹائون اور پیپلز کالونی سمیت متعدد تھانوں میں مقدمات درج کروا کر مالی مفاد حاصل کیا۔پولیس نے شواہد کی بنیاد پر خاتون اور شوہر کے خلاف جعلسازی اور بلیک میلنگ کی دفعات کے تحت کارروائی شروع کر دی ۔ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ خاتون نے ماضی میں بھی ایسے ہی الزامات لگا کر صلح کے نام پر لاکھوں روپے بٹورے تھے ۔