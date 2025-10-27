صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ نعیم الرحمن آج نوشہرہ ورکاں میں کسان روڈ کارواں سے خطاب کرینگے

  • گوجرانوالہ
حافظ نعیم الرحمن آج نوشہرہ ورکاں میں کسان روڈ کارواں سے خطاب کرینگے

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر ) کسان دشمن پالیسی کیخلاف جماعت اسلامی کا کسان بچائو،پاکستان بچا ئو ،کسان رو ڈ کارواں کے سلسلے میں آج سہ پہر 4 بجے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نوشہرہ ورکاں میں کسان روڈ کارواں سے خطاب کریں گے جبکہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری، صدر کسان بورڈ سردار ظفر حسین خان،ضلعی امیر مظہر اقبال رندھاوا ،سردار عبدالرزاق،ظفراقبال منج ،میاں لیاقت ،رانا اظہر جہانگیر بھی خطاب کرینگے ۔

