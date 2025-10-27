مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا :ڈپٹی کمشنر
حکومتِ بہتر نفسیاتی و جسمانی سہولیات کی فراہمی کیلئے اقدامات کر رہی:نوید احمد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی کا انحصار صحت مند ذہنوں پر ہے ، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے موقع پر ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ذہنی صحت جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے ، حکومتِ پنجاب شہریوں کو بہتر نفسیاتی و جسمانی سہولیات کی فراہمی کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔یہ بات انہوں نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین ناصر محمود اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ کے ہمراہ گوجرانوالہ میں منعقدہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے اور خسرہ و روبیلا آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر چیمبر سعد عرفانی ،ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب ،صدر بار ڈاکٹر ثاقب باجوہ ،شرافت علی باجوہ ،صدر روٹری انٹر نیشنل ساجد بھٹی،علمائے کرام و دیگر خواتین و حضرات موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جدید دور کے مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا ہے ، جس سے نمٹنے کے لیے عوام میں آگاہی اور بروقت رہنمائی ناگزیر ہے ۔