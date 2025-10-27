شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار ،ڈیڈ لائن میں3دن باقی
مقرروقت کے بعد باڑے منتقل نہ کرنے والوں پر مقدمات اورجرمانے ہونگے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )بھینسوں کے باڑے شہر سے باہر منتقل کر نے کی ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے لیکن ابھی تک باڑے شہر سے باہر منتقل نہ ہو سکے سڑکوں اور چوراہوں پربھینسیں گھومتی نظر آتی ہیں ،ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد باڑے باہر منتقل نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات اور بھاری جرمانے عائد کئے جائیں گے ۔تفصیلات کے مطابق ستھرا پنجاب مہم کے تحت تجاوزات اور گندگی پھیلانے والوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ،سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے ،اسی مہم کے تحت کمشنر کی ہدایت پر شہری حدود کے اندر قائم باڑوں کو ختم کرنے اورشہر سے نکالنے کیلئے ایک ہفتے کی ڈید لائن دی گئی تھی جس میں 3 دن رہ گئے ہیں ۔
وحدت کالونی ،تالاب دیوی والا،پونڈاوالا چوک ،فیروز والا روڈ ،نوشہرہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی سمیت متعدد علاقوں کی گلیوں ،محلوں میں باڑے بنے ہوئے ہیں ،اکثر نے تو بھینسوں کو گلی میں باندھ رکھا ہے ۔ بھینسوں کے گوبر اور فضلہ سے سیوریج لائنوں کا بند رہنا معمول بن چکا ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور سی او کارپوریشن کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو باڑوں کیخلاف کارروائی کریں گی۔