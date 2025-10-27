صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :چینی نایاب ،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں چینی نایاب ہو گئی،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز کر گئی۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں دکانوں سے چینی غائب ہو گئی بعض دکاندار چینی فی کلو220روپے فروخت کر رہے ہیں،خریداروں کا کہنا ہے کہ 3 روز قبل چینی190روپے کلو خرید کی تھی جس پر فی کلو30روپے بڑھا د ئیے گئے ہیں۔

