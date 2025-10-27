صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی نہ نکاسی آب کا نظام پنڈی بھٹیاں کچراں کنڈی میں تبدیل گزرنا محال شہری پریشان

  • گوجرانوالہ
پورا شہر فلتھ ڈپو کا منظر پیش کرنے لگا ، خاکروب بڑی سڑکوں تک محدود ،نالیوں اور نالوں کی صفائی نہ ہونے سے گندا پانی گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر بہہ رہا ،میونسپل کمیٹی کے ارباب اختیار تماشائی

 پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا صاف ستھرا پنجاب پنڈی بھٹیاں کے شہریوں کیلئے خواب بن گیا ،پورا شہر فلتھ ڈپو کا منظر پیش کرنے لگا ،گلیوں اور بازاروں میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ، تعفن کے با عث سانس لینا دشوار ہو گیا۔ خاکروب کئی کئی روز تک صفائی کیلئے نہیں آتے ،نالیوں اور نالوں کی صفائی نہ ہو نے سے نکاسی آب کا نظام بھی ٹھپ ہو گیا ، گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر بہتے گند ے پانی کے با عث شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ۔ شہر کی اہم ترین اردو بازار والی گلی میں تو ہر وقت پانی جمع رہتا ہے ۔

شہر کی دیگر گلیوں اور بازاروں میں گند ے پانی سے مچھروں اور مکھیوں کی افزائش ہو رہی ہے ، شہر بھر میں صفائی کی ابتر صورتحال سے شہری مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی کمپنی مین سڑکوں پر جھاڑو لگا کر اور کچرا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرکے خزانہ کو ہر ماہ لاکھوں روپے کا چونا لگا رہی ہے جبکہ شہر کے اندر صفائی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ ،کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سے ستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

