کالے کوٹ کا تقدس پامال نہیں ہونے دینگے :حسیب مہر
سعید بھٹہ پنجاب بار میں و کلا کی بہترین نمائندگی کرینگے :تقریب سے خطاب
قلعہ میاں سنگھ،گوجرانوالہ (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)جسٹس پرووائیڈر لائرز فورم کے چیئرمین چودھری حسیب مہر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ محمد سعید بھٹہ ایڈووکیٹ پنجاب بار کونسل میں و کلا کی بہترین نمائندگی کریں گے ،کالے کوٹ کا تقدس کبھی پامال نہیں ہونے دینگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں گوجرانوالہ سیٹ کے امیدوار سعید بھٹہ ایڈووکیٹ کی حمایت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سعید بھٹہ نے کہا کہ ہم آئین کی بالادستی اور جمہوری جدوجہد کا حصہ ہیں ،
ہمیشہ کی طرح ریاستی طاقت کا مقابلہ کرنے کیلئے میدان میں موجود ہیں، ہم سب 26ویں ترمیم،لا قانونیت اور ہائبرڈ نظام کے خلاف متحد تھے ،متحد ہیں اور متحد رہیں گے ۔اس موقع پر جسٹس پرووائیڈر لائرز فورم کے صدر بیرسٹر خواجہ عدنان حسن،جنرل سیکرٹری رضوان مشتاق ایڈووکیٹ، سینئر نائب صدر احسن عرفان،وائس چیئرمین چودھری عامر گل،نائب صدر شیخ فیصل شہزاد،فنانس سیکرٹری میاں زاہد اللہ،جوائنٹ سیکرٹری عبدالقدیر رحمانی،آڈیٹر چودھری شہزاد گل،ایڈیشنل جنرل سیکرٹری محمد ادریس آسی،انفارمیشن سیکرٹری محسن رضا خان غوری،نائب صدر انجم شہزاد سندھو،بسام الحق ایڈووکیٹ بھی موجود تھے ۔