لدھیوالہ اور مدوخلیل سے 2لڑکیوں سمیت 3 افراد اغوا
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار، نمائندہ خصوصی)لدھیوالہ اور مدوخلیل سے 2 لڑکیوں سمیت 3 افراد اغوا ہوگئے۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے مدوخلیل میں شمائلہ بی بی نے۔۔۔
خاوند نعیم ساتھیوں رمضان اور جنید کے ہمراہ محنت کش لیاقت علی کے گھر دھاوا بول کر اس کی 15سالہ بیٹی (ف) کو اغوا کرلیا۔ مدوخلیل کے رہائشی محمد اسلم کی 22 سالہ بہن (ل) صبح گھر سے دکان سے سامان لینے گئی جسے نامعلوم ملزم اغوا کر کے لے گئے جبکہ لدھیوالہ کے محلہ افضل ٹاؤن کے رہائشی محمد افضل کا پندرہ سالہ بیٹا علی حیدر گھر سے باہر دکان پر سا مان لینے گیا جسے نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے۔