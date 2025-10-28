وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانیوالے 4 مسافر آف لوڈ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)ایف آئی اے امیگریشن کی سیالکوٹ ائیرپورٹ پر کارروائیاں،عمرہ اور وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 4 مسافر آف لوڈ کرلیا گیا۔
مسافروں میں سلیمان ذوالفقار، نعیم خان، نیاز ولی اور قاسم انور شامل ہیں۔ سلیمان ذوالفقار، نعیم خان اور نیاز ولی نامی مسافر فلائٹ نمبر FZ315 کے ذریعے وزٹ ویزے پر تاجکستان جارہے تھے جہاں سے سے لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانا تھا ، قاسم انور فلائٹ نمبر F3654 کے ذریعے عمر ہ ویزے پر سعودی عرب جا رہا تھا۔