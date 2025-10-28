صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانیوالے 4 مسافر آف لوڈ

  • گوجرانوالہ
وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانیوالے 4 مسافر آف لوڈ

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)ایف آئی اے امیگریشن کی سیالکوٹ ائیرپورٹ پر کارروائیاں،عمرہ اور وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 4 مسافر آف لوڈ کرلیا گیا۔

مسافروں میں سلیمان ذوالفقار، نعیم خان، نیاز ولی اور قاسم انور شامل ہیں۔ سلیمان ذوالفقار، نعیم خان اور نیاز ولی نامی مسافر فلائٹ نمبر FZ315 کے ذریعے وزٹ ویزے پر تاجکستان جارہے تھے جہاں سے سے لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانا تھا ، قاسم انور فلائٹ نمبر F3654 کے ذریعے عمر ہ ویزے پر سعودی عرب جا رہا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس