پنجاب کونسل آف آرٹس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے پروگرامز کا انعقاد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن محکمہ اطلاعات و ثقافت میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔
تقریبات میں کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم پر مبنی نمائش مصوری، سٹیج ڈرامہ اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل غلام عباس فراست، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز شمسہ گیلانی ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس محمد عرفان ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاوٹس حسن سردار ،اعجازاحمد ،عروج فاطمہ و دیگر سٹاف سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔