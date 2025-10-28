صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :فلور ملز کا گندم کی غیرمنصفانہ تقسیم پر احتجاج

  • گوجرانوالہ
گندم دیگر اضلاع کو دی جا رہی ،3 دن میں مطالبات تسلیم ورنہ ملیں بند :صدر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )فلور ملز ایسوسی ایشن کا گندم کی غیرمنصفانہ تقسیم پر احتجاج، 18 میں سے 12 فلور ملز کو گندم سے محروم رکھا گیا، صدر سلمان صادق چیمہ کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کی پالیسی نے فلور انڈسٹری کو بحران میں دھکیل دیا ، مطالبات نہ مانے گے تو تالہ بند ہڑتال کریں گے ۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ فلور مل ایسوسی ایشن کے صدرسلمان صادق چیمہ کے مطابق ضلع سیالکوٹ میں 18 فلور ملز فعال ہیں مگر محکمہ خوراک صرف 6 فلور ملز کو گندم فراہم کر رہا ہے جب کہ 12 فلور ملز کو سرے سے گندم دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک نے فلمز پورٹل پر ڈیٹا اپلوڈ نہ ہونے کی بنیاد پر گندم کا کوٹہ روک رکھا ہے حالانکہ تمام ملز نے مینول ریکارڈ اور بجلی کے بلز جمع کروا د ئیے ہیں انہوں نے بتایا کہ سیالکوٹ میں تقریباً دو لاکھ بوری گندم کا ذخیرہ موجود ہے مگر یہ گندم دیگر اضلاع کی فلور ملز کو دی جا رہی ہے جبکہ سیالکوٹ کی ملز کو نظرانداز کیا جا رہا ہے سلمان صادق چیمہ نے کہا کہ حکومت نے اگر 3 دن کے اندر مطالبات تسلیم نہ کیے تو ضلع بھر کی فلور ملز کو تالا بندی پر مجبور ہونا پڑے گا۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس