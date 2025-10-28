کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے نو شہرہ ورکاں میں واک
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام یومِ سیاہ منایا گیا اس موقع پر سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ریلی نکالی گئی۔۔۔
جو دفتر میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر چوک تاجدار ختم نبوت پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں ایم ایس ڈاکٹر مسعود ظفر مان، سرجن ڈاکٹر عرفان ریاض، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد ادریس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف چودھری، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔