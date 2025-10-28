صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ میڈیکل کالج،150 مریضوں کا کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میڈیکل کالج،150 مریضوں کا کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراض چشم میں جنوری 2025 سے اب تک 60 ہزار مریضوں کا معائنہ، 3 ہزار سے زائد مریضوں کی بینائی بحال، 150 مریضوں کا کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔

گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراض چشم کے سربراہ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان قیوم نے بتایا کہ شعبہ امراض چشم میں نہ صرف سفید موتیا اور کالا موتیا بلکہ آنکھوں کے ٹیڑھے پن ، آنکھوں کی نالی کے آپریشن اور دیگر امراض چشم کے کامیاب آپریشنز بھی باقاعدگی سے کئے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس