گوجرانوالہ میڈیکل کالج،150 مریضوں کا کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراض چشم میں جنوری 2025 سے اب تک 60 ہزار مریضوں کا معائنہ، 3 ہزار سے زائد مریضوں کی بینائی بحال، 150 مریضوں کا کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔
گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراض چشم کے سربراہ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان قیوم نے بتایا کہ شعبہ امراض چشم میں نہ صرف سفید موتیا اور کالا موتیا بلکہ آنکھوں کے ٹیڑھے پن ، آنکھوں کی نالی کے آپریشن اور دیگر امراض چشم کے کامیاب آپریشنز بھی باقاعدگی سے کئے جا رہے ہیں۔