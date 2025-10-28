تمام مسلم حکمرانوں کو بھارتی مظالم پر متفقہ آواز اٹھانی چا ہیے :پیر دائود رضوی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے 78 سال مکمل ہونے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
بھارت کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے اور کشمیری مسلمان نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے بھارتی ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں،ان پر مذہبی فرائض ادا کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے ،ہزاروں کشمیری مسلمان شہید ہوچکے ہیں اور ہزاروں زخمی و لاپتہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ تمام مسلم حکمرانوں کو بھارتی مظالم پر متفقہ آواز اٹھانی چا ہیے۔