نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ویژن اینڈ پراگریس کانفرنس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ویژن اینڈ پراگریس کانفرنس کا انعقاد گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کیا گیا جس میں پولیس افسروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
کانفرنس میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نمائندگی سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل اور ایگزیکٹو ممبران شہزاد اسلم انصاری، عدیل بخاری، یاسر عثمان اور عادل جمیل بٹ نے کی۔ایونٹ کا مقصد نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں سے شرکا کو آگاہ کرنا تھا۔