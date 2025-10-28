حافظ آباد:سکول کے اندر فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ،خواتین سمیت 4 گرفتار
جلاپور بھٹیاں، حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)تھانہ سکھیکی پولیس کی سکول کے اندر فحاشی کے اڈے پر کامیاب کارروائی، 2 خواتین اور 2 مرد گرفتار کرلئے گئے۔
تھانہ سکھیکی منڈی پولیس نے گورنمنٹ ایلیمنٹری بوائز سکول سکھیکی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ، ابتدائی تفتیش کے مطابق سکول کا چوکیدار ملازم حسین رقم لیکر فحاشی کیلئے جگہ فراہم کرتا تھا ۔ پولیس ٹیم کے پہنچنے پر متعدد افراد فرار ہو گئے تاہم عمران ،کاشف اور2 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔