بوتالہ جھنڈا سنگھ سیم پلی کے قریب ڈاکوناکہ ، مزاحمت پر ایک زخمی
گوندلانوالہ(نامہ نگار)تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ بوتالہ جھنڈا سنگھ سیم پلی کے قریب ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر متعدد راہگیروں سے لاکھوں روپے چھین لئے۔۔۔
مزاحمت پر ایک شخص نعمان کو پستول کے بٹ مار کر زخمی کر دیا ۔ لٹنے والے نعمان ،وقاص ،علی حمزہ ، حافظ سفیان نے صحافیوں سے دوران گفتگو کہا کہ علی الصبح ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر 20کے قریب افراد سے لاکھوں روپے چھین لئے ۔یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی ڈاکوؤں نے کوٹ بھوانیداس سیم پلی پر ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹا تھا۔