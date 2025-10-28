جی ڈی اے کاجناح سٹی میں آپریشن، سکول سیل اور اراضی واگزار
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جی ڈی اے کاجناح سٹی میں ہنگامی بنیادوں پر آپریشن، سکول کی عمارت سیل اور اراضی واگزار کرالی۔
ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جی ڈی اے مرزا شاہ زمان اور اسٹیٹ آفیسر مرزا بابر نے انفورسمنٹ ٹیم کے ہمراہ جناح سٹی میں آپریشن کیا اور جی ڈی اے کی ملکیتی جگہ پر سکول بنانے پر عمارت کو سیل کردیا اور 5کنال اراضی پر گھروں کی غیرقانونی تعمیرات کرنے پر دیواریں مسمار کردیں اور تعمیراتی کام رکواکر اراضی قبضہ میں لے لی۔ اور رپورٹ ڈائریکٹر جنرل کو ارسال کردی۔