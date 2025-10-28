صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ڈی اے کاجناح سٹی میں آپریشن، سکول سیل اور اراضی واگزار

  • گوجرانوالہ
جی ڈی اے کاجناح سٹی میں آپریشن، سکول سیل اور اراضی واگزار

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جی ڈی اے کاجناح سٹی میں ہنگامی بنیادوں پر آپریشن، سکول کی عمارت سیل اور اراضی واگزار کرالی۔

ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جی ڈی اے مرزا شاہ زمان اور اسٹیٹ آفیسر مرزا بابر نے انفورسمنٹ ٹیم کے ہمراہ جناح سٹی میں آپریشن کیا اور جی ڈی اے کی ملکیتی جگہ پر سکول بنانے پر عمارت کو سیل کردیا اور 5کنال اراضی پر گھروں کی غیرقانونی تعمیرات کرنے پر دیواریں مسمار کردیں اور تعمیراتی کام رکواکر اراضی قبضہ میں لے لی۔ اور رپورٹ ڈائریکٹر جنرل کو ارسال کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اسکول وین میں آگ لگ گئی،ڈرائیور سمیت 6بچے جھلس کر زخمی

ڈیجیٹل ٹریفک چالان کے لیے نظام کا افتتاح

غیر قانونی بس اسٹینڈز ختم،4بسیں ضبط

پولیس اہلکاروں کا جسمانی ریمانڈ

نشے میں دھت شخص نے موٹر سائیکل سواروں پر گاڑی چڑھادی

نیوی کے ملازم کو کچلنے والا مفرور ٹریلر ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس