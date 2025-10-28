گجرات:کشمیر پر بھا رتی قبضے اور ظلم و جبر کیخلاف اظہار یکجہتی
کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا:ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)ضلع گجرات میں یومِ سیاہ کشمیر کے موقع پر بھارتی قبضے اور ظلم و جبر کے خلاف اظہارِ یکجہتی کے طور پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک ڈپٹی کمشنر آفس تا اے سی آفس گجرات گئی۔واک کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقاص صفدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ ذوالفقار احمد اور اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر نے کی۔ واک میں سی ای او ایجوکیشن یاسین خان، ڈی او انفارمیشن عثمان سندھو، ڈی او ریگولیشن ضلع کونسل فراز مہدی، پی ایس دانش مرزا سمیت سول سوسائٹی، طلبہ اور ضلعی افسر وں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقاص صفدر اور اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر نے کہا کہ ضلع گجرات کی ضلعی انتظامیہ گجرات سمیت پوری پاکستانی قوم کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا اور پاکستان ہمیشہ ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔واک کے اختتام پر کشمیری شہدا کے ایصالِ ثواب اور وادی میں امن و آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔