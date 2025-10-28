صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ کے قونصل جنرل کا اہلیہ کیساتھ جی سی ویمن یو نیور سٹی سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ(نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمہوریہ ترکیہ کے قونصل جنرل مہمت ایمن شمشییک نے اہلیہ کے ہمراہ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کا دورہ کیا اور ترکیہ کے یومِ آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس کی جانب سے ترکیہ کلچرل پرفارمنس اور آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ قونصل جنرل نے طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی مظاہروں کو سراہا۔ تقریب میں طالبات نے کلامِ اقبال پر پرفارمنس پیش کی، جس پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔قونصل جنرل نے یونیورسٹی کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا اور جمہوریہ ترکیہ کے یومِ آزادی کا کیک کاٹا۔

