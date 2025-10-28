صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی) ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری موٹر سائیکل موبائل فون اور رقم سے محروم ہوگئے۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹ شیرا میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پک اپ ڈرائیور شبیر حسین اور اس کے ساتھی محمد شعیب سے 76 ہزار روپے لوٹ لئے ۔لدھیوالہ سٹی کے محلہ افضل ٹاؤن کے رہائشی ذیشان کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چور لے گئے۔ مدوخلیل سے محمد حسین کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی لدھیوالہ کے رہائشی حاجی معراج دین کی الیکٹرک کی دکان کے تالے توڑ کر چور 70ہزار روپے کا کاپر وائر اور آہنی گاڈر چوری کر کے لے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست

ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

غیرملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا :گورنر سلیم حیدر

علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی

متعدد ایس ایچ اوزاور انچارج چوکی تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس