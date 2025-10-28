لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی) ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری موٹر سائیکل موبائل فون اور رقم سے محروم ہوگئے۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹ شیرا میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پک اپ ڈرائیور شبیر حسین اور اس کے ساتھی محمد شعیب سے 76 ہزار روپے لوٹ لئے ۔لدھیوالہ سٹی کے محلہ افضل ٹاؤن کے رہائشی ذیشان کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چور لے گئے۔ مدوخلیل سے محمد حسین کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی لدھیوالہ کے رہائشی حاجی معراج دین کی الیکٹرک کی دکان کے تالے توڑ کر چور 70ہزار روپے کا کاپر وائر اور آہنی گاڈر چوری کر کے لے گئے۔