ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کے فروغ کیلئے روڈ سیفٹی کیمپ کا انعقاد
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن محفوظ پنجاب کے تحت سٹی ٹریفک پولیس کا معروف موٹر سائیکل ساز کمپنی کے تعاون سے شہریوں میں ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کے فروغ کیلئے روڈ سیفٹی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
شہریوں میں فیس ماسک تقسیم اور موٹرسائیکلوں کا مفت مکینیکل چیک اپ کیا گیا جبکہ خراب لائٹس کی مفت مرمت بھی کی گئی۔اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر عائشہ بٹ نے کہا کہ شہری گاڑیوں کی بروقت دیکھ بھال کریں تو نہ صرف دھویں کے اخراج میں کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ شہر کے ماحول کو صاف اور صحت مند رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔