یوم سیاہ کشمیر، ڈی سی دفتر میں پر چم کشائی، ایک منٹ کی خاموشی
کشمیریوں پر بھارتی ظلم وستم اورجبر و تشدد کیخلاف آواز بلند کرتے رہیں گے :ڈپٹی کمشنر
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) 27اکتوبر کو یوم سیاہ اور اظہار یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں سول سوسائٹی اور ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر دفتر میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔اس موقع پرمظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول تک پاکستانی قوم کشمیری عوام سے ساتھ کھڑی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔
تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کی زیر قیادت یوم سیاہ کشمیر ریلیاں نکالی گئیں۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر قیادت سیالکوٹ روڈ پر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں سول سوسائٹی، ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، GWMC اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوچکی ہیں۔ کشمیریوں پر بھارتی ظلم وستم، وحشیانہ جبر و تشدد کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے ، وہ وقت دور نہیں جب بھارتی ظلم کا سورج غروب اور کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔