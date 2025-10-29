صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک کمرشل اتاشی کاگوجرانوالہ چیمبراورانڈسٹریز کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ترک کمرشل اتاشی کاگوجرانوالہ چیمبراورانڈسٹریز کا دورہ

شہرکی صنعتیں تجارتی تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتیں، نوریتن دمیر

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ترک کمرشل اتاشی نوریتن دمیرکی آمد پر سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، ایگزیکٹو ممبران اور سینئر اراکینِ چیمبر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔اس موقع پر سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی نے خطاب میں کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر پاکستان اور ترکی کے درمیان دوطرفہ تجارت کو فروغ دینے کیلئے بھرپور کوششیں کر رہا ہے ۔

اس وقت پاکستان کی کل درآمدات و برآمدات کا حجم 908 ملین ڈالر ہے جن میں سے 264 ملین ڈالر کی برآمدات ترکی کو جبکہ 643 ملین ڈالر کی درآمدات ترکی سے کی جاتی ہیں۔ ٹریڈ ڈیلیگیشنز کے تبادلے اور ایکسپو کے انعقاد سے باہمی تجارت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔ ہم جلد تجارتی وفد ترکی لیکرجا رہے ہیں۔ ترک کمرشل اتاشی نوریتن دمیر نے خطاب کرتے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے ثقافتی، تجارتی اور صنعتی تعلقات کومزیدمستحکم کرنے کی ضرورت ہے ۔ گوجرانوالہ میں صنعتوں کا وسیع نیٹ ورک باہمی تجارتی تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ۔بعد ازاں ترک کمرشل اتاشی کو گوجرانوالہ کی مختلف انڈسٹریز کا دورہ بھی کروایا گیا جہاں انہوں نے پاکستانی مصنوعات کے معیار کو سراہا۔

 

 

