کمشنر IRD آج گیپکو آفس گجرات میں عوامی شکایات سنیں گے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)غلام سرورکمشنر IRD وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس، گوجرانوالہ آج بدھ کو 11 بجے گیپکو آفس کمپلیکس گجرات میں کانفرنس روم میں وفاقی محکموں کے خلاف عوامی شکایات سنیں گے ۔
رجسٹرڈ شکایات کی سماعت ہوگی۔بیشتر شکایات گیپکو، سوئی گیس،پوسٹ آفس، پوسٹل لائف انشورنس، ایف آئی اے ، نادرا اور دیگر وفاقی محکمہ جات بارے ہیں جسکے بارے میں سائلین اور متعلقہ محکموں کے افسروں کو پیشگی نوٹس بھجوائے جا چکے ہیں۔ محکموں کیخلاف نئی شکایات بھی وصول کی جائینگی۔ کمشنر IRD اسی روز ریڈیو ایف ایم 106گجرات میں وفاقی محتسب بارے آگاہی پروگرام بھی کرینگے اور لائیو کالرز کے سوالات کے جواب دینگے ۔یہ پروگرام 2 سے 3 بجے انصاف آپکی دہلیز پر کے عنوان سے نشر ہو گا۔ـ