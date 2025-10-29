صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں کو 3 ارب 27کروڑ کا این ایس بی جاری

  • گوجرانوالہ
محکمہ خزانہ نے ضلعی اکاؤنٹس افسروں کو رقم مختص کرنے کی منظوری دے دیگوجرانوالہ ریجن کے سکولوں کو 50کروڑ جاری ، بنیادی سہولیات پرخرچ ہونگے۔

گوجرنوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے کے سرکاری سکولوں کو نان سیلری بجٹ (NSB) کے تحت مالی سال 2025-26 کیلئے 3 ارب 27 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کر دی ۔ محکمہ خزانہ نے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس افسروں کو رقم مختص کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ۔ یہ فنڈز پرائمری ، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائیر سیکنڈری سکولوں کونان سیلری بجٹ کی مد میں ڈسٹرکٹ وائز تقسیم کئے گئے ہیں تاکہ بنیادی سہولیات، مرمت اور دیگر ضروریات پوری کی جا سکیں۔گوجرانوالہ ریجن کو50کروڑ کے فنڈزجاری کئے گئے ہیں ۔

نوٹیفکیشن کے مطابق گوجرانوالہ کو 11 کروڑ 46 لاکھ 10 ہزار 32 روپے ، گجرات کو 8 کڑور 77 لاکھ 43 ہزار 314، حافظ آباد کو 4 کروڑ 10 لاکھ 50 ہزار 286 ، سیالکوٹ کو 11 کڑور 27 لاکھ سے زائد، منڈی بہاوالدین کو 5 کڑور 65 لاکھ 52 ہزار 870 اور نارووال کو 6 کروڑ 53 لاکھ 70 ہزار 382 روپے جاری کئے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کی ہدایت کے مطابق نیشنل بینک کی متعلقہ برانچوں کو فنڈز کے اجرا اور چیکس کی ادائیگی کیلئے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ رقم تمام ضابطے و قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد استعمال کی جائے گی۔ 

 

