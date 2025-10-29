صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق خان کو پروفیسر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی

  • گوجرانوالہ
گوجرانولہ (نیوز رپورٹر)پرنسپل گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین سیٹلائٹ ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق خان کوشاندار کارکردگی پر پروفیسر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی ۔

 ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق (بی ایس-19)، ایسوسی ایٹ پروفیسر آف انگلش اور پرنسپل (او پی ایس)، گورنمنٹ گریجوایٹ کالج خواتین، سیٹلائٹ ٹاؤن کو باقاعدہ بنیادوں پر پروفیسر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی اورانہیں پرنسپل (بی ایس-20) کی حیثیت سے باقاعدہ ذمہ داریاں جاری رکھنے کا گیا ہے ۔ڈاکٹر لبنی اخلاق کو ترقی ملنے پر تعلیمی حلقوں اور طالبات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔

 

