پوزیشن ہولڈر طلباو طالبات کیلئے تقریب تقسیم انعامات

  • گوجرانوالہ
راہوالی( نمائندہ دنیا)گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2میں زیر سرپرستی پرنسپل نادیہ شفیع پوزیشن ہولڈر طلباو طالبات کیلئے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔سابق ممبر کینٹ بورڈ میاں ندیم اکرم ،مسلم لیگی رہنما عمران انصاری ،میاں اعجاز ٹھیکیدار بطور مہمان خصوصی شریک تھے جنہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے کہا۔۔۔

تعلیم کی طاقت سے ہی معاشرے میں جہالت کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے جبکہ ملک و قوموں کی ترقی کا انحصار بھی تعلیم ہی کی بدولت ہے تعلیم یافتہ قومیں ہی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی یہی مشن ہے کہ صوبہ بھر میں تعلیم عام ہو غریب ،متوسط طبقہ خاندان کاہربچہ تعلیم کے زیور سے مالا مال ہوڈاکٹر انجینئر بن کر والدین ملک و قوم کا نام روشن کرے ۔ بعد ازاں پوزیشن ہولڈرز طلبا و طالبات کوانعامات تقسیم کیے گئے ۔

 

