پٹرولنگ پولیس نے آتش بازی کی بڑی کھیپ پکڑ لی، ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار)پٹرولنگ پولیس جامکے چیمہ کی کارروائی ،فیصل آباد سے سیالکوٹ سپلائی ہو نے والی آتش بازی کے سامان کی بڑی کھیپ پکڑ لی ۔ آتش بازی کے سامان پر پابندی ہونے کے باوجود دوملزم حمزہ ارشد اور خادم فیصل آباد سے سیالکوٹ کیری ڈبہ میں سامان کی بڑی کھیپ لے کر جارہے تھے کہ۔۔۔

 پٹرولنگ پولیس جامکے چیمہ کے شفٹ انچارج سجاد کاظمی نے کاروائی کر تے ہو ئے دوران ناکہ بندی مشکوک گاڑی کو روک کر چیک کیا تو دوران تلاشی بڑی مقدار میں لاکھوں کا آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا ۔ دونوں ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ 

 

